Proteggi il tuo lavoro online con Atlas VPN a soli 1,54 € al mese

Il lavoro da remoto e le attività online sono aumentate tantissimo negli ultimi anni, complice anche la pandemia di COVID-19. Per questo motivo, la sicurezza dei dati è diventata fondamentale.

Atlas VPN è senza dubbio una delle soluzioni più complete perché propone un’interfaccia user-friendly per la protezione della privacy online. Andiamo a vedere nei dettagli questo servizio VPN.

Atlas VPN: la VPN ideale per proteggere lo smart working

Se lavori in smart working come libero professionista, sei consapevole dell’importanza della sicurezza. In questo, Atlas VPN è garanzia di qualità.

Non importa da dove ti connetti: il servizio VPN ti proteggerà sempre, soprattutto quando usi Wi-Fi pubblici poco sicuri. La tua connessione sarà sempre privata e protetta, così potrai concentrarti esclusivamente sul tuo lavoro.

Non solo i liberi professionisti, ma anche le PMI, che spesso sono bersaglio preferito degli attacchi informatici, possono avvantaggiarsi con una VPN. Atlas VPN offre loro una connessione sicura per proteggere le transazioni online e i dati dei clienti.

Che soluzioni di sicurezza usa la VPN? Due tra tutte la crittografia avanzata e politica di no log, che ti tengono al riparo da occhi indiscreti.

Passiamo al costo del servizio: grazie allo sconto dell’86%, pagherai soltanto 1,54 euro al mese. Devi, però, sottoscrivere il piano biennale se vuoi accedere alla promo. Se lo fai, oltre allo sconto, otterrai 6 mesi aggiuntivi gratuiti).

Non perdere questa grande opportunità: entra nel sito ufficiale e attiva subito l'abbonamento. Se il servizio non soddisfa i tuoi standard, potrai avvalerti della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

