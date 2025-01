Proteggi i tuoi figli online con Kaspersky Safe Kids, in offerta a 21,99€

La sicurezza online dei bambini è una preoccupazione crescente per molti genitori. Navigare su Internet senza protezioni adeguate può esporre i più piccoli a rischi come contenuti inappropriati, cyberbullismo e contatti indesiderati. Per affrontare queste sfide, Kaspersky Safe Kids offre uno strumento completo e intuitivo che consente ai genitori di monitorare, educare e proteggere i propri figli nel mondo digitale. In questo momento il tool in questione è in offerta a 21,99€ invece di 27,99€ per un anno, grazie ad uno sconto del 21%.

Tutti i vantaggi di Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids non si limita a bloccare siti web o applicazioni indesiderate. Grazie a un sistema avanzato di filtri e al controllo del tempo di utilizzo dei dispositivi, garantisce che i bambini possano accedere a contenuti adeguati alla loro età. Inoltre, il tracciamento GPS integrato consente di sapere sempre dove si trovano, fornendo un ulteriore livello di tranquillità.

Un altro punto di forza del software è la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale, come quando la batteria del dispositivo del bambino è quasi scarica o se tenta di accedere a contenuti bloccati. Questa funzione permette ai genitori di agire rapidamente e mantenere un controllo costante senza essere invasivi.

Completano il quadro delle funzionalità il filtro web, il blocco di app e siti specifici, la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo e i vari rapporti sull'utilizzo delle applicazioni, siti e YouTube.

Ora è il momento ideale per scoprire i vantaggi di Kaspersky Safe Kids. Con l’attuale promozione, è possibile attivare il piano annuale al prezzo di 21,99€ invece di 27,99€, garantendo un risparmio significativo senza rinunciare alla qualità della protezione.

Visita il sito ufficiale di Kaspersky per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e iniziare a proteggere la tua famiglia con una soluzione digitale completa.

