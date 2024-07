Proteggi i tuoi dati con Norton Secure VPN, in prova gratuita per 30 giorni

Una VPN rappresenta un ottimo punto di partenza per la sicurezza e la protezione dei dati sul Web, ma non sempre scegliere uno qualsiasi dei tanti servizi di questo tipo basta a mettere gli utenti al riparo da tutte le minacce informatiche. La soluzione perfetta consiste nello scegliere una VPN premium capace di garantire la totale riservatezza della connessione da qualsiasi punto e dispositivo si acceda ad Internet. Questa soluzione esiste e si chiama Norton Secure VPN.

Norton Secure VPN in prova gratuita per 30 giorni con garanzia soddisfatti o rimborsati

La proposta di Norton è la sua VPN che offre una protezione completa per PC, Mac e dispositivi mobili. Vediamo insieme come funziona Norton Secure VPN e perché si presta ad essere la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di utilizzo della Rete. Partiamo innanzitutto sottolineando che la VPN di Norton consente di mantenere l'anonimato online creando un tunnel di comunicazione crittografato. Questo significa che Norton Secure VPN maschera l'identità online dell'utente e il contenuto dei dati sensibili trasmessi. In questo modo nessuno è in grado di accedere alle attività di scambio dati, nemmeno gli operatori di telefonia che forniscono la connettività e perfino la stessa Norton, che non tiene traccia né salva le informazioni di navigazione degli utenti.

Il PC, lo smartphone o il Mac sono quindi al sicuro anche quando si trovano collegati ad una rete Wi-Fi pubblica grazie alla capacità della tecnologia Norton di rilevare le reti compromesse o non sicure. Agendo come una sorta di interruttore di sicurezza, se la connessione con la VPN dovesse interrompersi Norton VPN disconnetterebbe automaticamente da Internet il dispositivo Windows o Android (la funzione è supportata da questi due sistemi operativi) per proteggere la privacy.

Se avete intenzione di installare una Virtual Private Network ma prima volte capire se una soluzione di questo tipo fa per voi, potete approfittare della prova gratuita per 30 giorni di Norton Secure VPN. Al termine del periodo di valutazione potrete decidere se abbonarvi al prezzo scontato di 39,99 euro per il primo anno. Il tutto con l'aggiunta della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.