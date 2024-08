Proteggi i tuoi dati con Internxt: archiviazione cloud sicura e privata

L’archiviazione cloud sicura e privata è diventata una necessità per chiunque tiene molto alla propria privacy. Internxt, azienda con sede a Valencia (Spagna) offre una soluzione innovativa e avanzata per proteggere i tuoi dati più importanti. Attualmente, sul sito ufficiale, puoi trovare sconti fino all’80% sui piani a vita. Inoltre, hai la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Internxt utilizza tecnologie all’avanguardia come la crittografia di livello militare per garantire che i tuoi dati siano protetti da ISP, hacker e governi. La struttura a conoscenza zero della sua architettura significa che soltanto tu hai accesso ai tuoi file.

Internxt: l'archiviazione cloud sicura e privata a portata di mano

Un aspetto che distingue Internxt è la totale assenza di monitoraggio e raccolta dei dati personali. Ciò non solo garantisce un elevato rispetto per la tua privacy, ma ti protegge anche dalle minacce moderne che hanno un legame stretto con le violazioni dei dati.

La funzionalità di backup su richiesta è un altro punto forte dell'offerta Internxt. I tuoi documenti e file importanti vengono memorizzati su più server veloci distribuiti in tutta l'Unione europea. Questa struttura solida, unita all’accesso multipiattaforma, ti consente di accedere ai tuoi file quando e dove vuoi.

L’attuale offerta di Internxt è da non perdere, con sconti dell’80% sui vari piani a vita:

2 TB a soli 180 euro invece di 900 euro, con pagamento una tantum;

a soli invece di 900 euro, con pagamento una tantum; 5 TB a 380 euro invece di 1.900 euro, con pagamento una tantum;

a invece di 1.900 euro, con pagamento una tantum; 10 TB a 580 euro invece di 2.900 euro, con pagamento una tantum.

Questi piani non solo ti consentono di risparmiare, ma ti evitano i fastidiosi rinnovi di abbonamento periodici. Internxt è un passo avanti quando si tratta di offrire l'archiviazione cloud sicura e privata. Non aspettare troppo, perché la promo attuale sui piani a vita scadrà a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.