Proteggi i tuoi account dalle fughe di dati personali con questo tool

La protezione dei propri account è oggi indispensabile se si vogliono evitare furti di identità e altri rischi analoghi, strettamente connessi alle attività condotte dai cybercriminali. Tra i servizi migliori in questo senso si annovera Surfshark Alert, tool incluso nei piani One e One+ della suite Surfshark.

La funzionalità Alert aiuta gli utenti a monitorare i propri account, documenti di identità e carte di credito, oltre a ricevere avvisi tempestivi qualora venga rilevata una fuga di dati personali. Grazie alla nuova offerta in corso, è possibile attivare il piano Surfshark One a 2,69 euro al mese, con 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Cosa includono i piani One e One+ di Surfshark

Il piano One di Surfshark include i seguenti servizi:

VPN : navigazione in completo anonimato e mascheramento del proprio indirizzo IP

: navigazione in completo anonimato e mascheramento del proprio indirizzo IP Alternative ID : generatore di e-mail e dettagli personali fake

: generatore di e-mail e dettagli personali fake Antivirus : protezione in tempo reale dai malware e dalle altre minacce informatiche

: protezione in tempo reale dai malware e dalle altre minacce informatiche Alert : difesa dei propri account con report dettagliati e avvisi su eventuali fughe di dati

: difesa dei propri account con report dettagliati e avvisi su eventuali fughe di dati Search: risultati di ricerca senza annunci e assenza di monitoraggio/conservazione dei dati personali

Al momento Surfshark One è in offerta a 2,69 euro al mese per i primi due anni, grazie allo sconto dell'85% applicato sul prezzo di listino. Inoltre vi è la garanzia soddisfatti o rimborsati, che permette di ricevere un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto del servizio.

One+ è il piano più completo fra i tre proposti da Surfshark (quello base si chiama Starter e non include la funzionalità Alert). Rispetto all'account One, l'unica differenza è l'aggiunta del servizio Incogni, tool automatico che consente di eliminare i propri dati dal web e contrastare così in maniera efficace il telemarketing. In questi giorni è in offerta a 4,29 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.