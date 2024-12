Proteggi la tua azienda e i suoi dati, scopri come difenderti

Garantire una sicurezza adeguata della propria azienda non è solo importante: è fondamentale. Nel momento storico in cui i ransomware costituiscono una minaccia concreta per i dati e per i conti, in cui le violazioni degli account riversano le credenziali e le informazioni nel Dark Web, proteggere il proprio business rappresenta una priorità assoluta. È qui che entra in gioco NordStellar. Si tratta di una nuova soluzione proposta da Nord Security, la stessa compagnia che già offre i prodotti NordVPN, NordPass, NordLocker, NordLayer e la eSIM del servizio Saily.

NordStellar: la soluzione next-gen per la sicurezza aziendale

Può essere descritta come una piattaforma next-gen per la gestione della cybersecurity aziendale, progettata con l'obiettivo dichiarato di identificare in modo proattivo eventuali vulnerabilità e per attuare in modo tempestivo e automatico le necessarie contromisure. Agisce effettuando una scansione continua di risorse come Pastebin, i forum, i canali Telegram, Discord, i blog attivi nella parte più oscura del mondo online e i marketplace per la compravendita dei database rubati. In caso di anomalia rilevata, mostra un alert immediato (anche tramite Slack ed email) e fornisce supporto nell'esecuzione delle azioni da intraprendere per porvi rimedio. Scopri di più nella pagina dedicata.

Un altro vantaggio concreto offerto da NordStellar è quello che si manifesta con l'integrazione nei sistemi di sicurezza esistenti. A differenza delle alternative, infatti, non costringe i business a rivedere né a modificare le proprie abitudini e modalità operative.

Le caratteristiche di NordStellar

Ecco un breve riepilogo delle soluzioni implementate dal nuovo prodotto di Nord Security. Trovi tutti gli altri dettagli sulle pagine del sito ufficiale.

Gestione dei dati rubati: la scansione in tempo reale di oltre 20.000 fonti permette di identificare prontamente le informazioni esposte e di agire nel minor tempo possibile per rimuoverle, anche in caso di credenziali per l'autenticazione.

Monitoraggio dei data breach: analisi continua degli incidenti che portano alla fuga di dati, inclusi quelli causati da infezioni malware, con la valutazione dei rischi associati e la possibilità di avvisare direttamente eventuali terze parti coinvolte (clienti, fornitori e così via).

Prevenzione degli attacchi hijacking: controllo 24/7 delle sessioni cookie corrotte e delle credenziali compromesse, con possibilità di invalidarle automaticamente, per prevenire azioni malevole che porterebbero ad accessi non autorizzati.

Analisi del Dark Web: monitoraggio delle parole chiave associate alla propria azienda, per identificare eventuali leak, così da poter intervenire nel minor tempo possibile.

Controllo delle vulnerabilità: identificazione dei punti deboli che potrebbero rappresentare una criticità, attraverso l'ispezione periodica di elementi come domini e indirizzi IP, eseguita automaticamente per risparmiare tempo e risorse.

Richiedi la tua demo

Ai punti di forza già elencati si aggiunge la semplificazione dell'ottenimento della conformità alle normative vigenti come DORA, NIS 2, SOC 2 e ISO 27001. Puoi ottenere una demo di NordStellar semplicemente compilando un form. Se il prodotto risulterà in linea con le tue aspettative ed esigenze, il team di Nord Security ti aiuterà a trovare e a configurare il setup ottimale per la tua azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.