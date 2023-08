Promozione Domestika: ecco tre corsi a 9,99€ da non perdere

In un mondo in costante evoluzione, l'importanza di sviluppare competenze è sempre più riconosciuta. Ecco perché Domestika, la rinomata piattaforma online di formazione creativa, ha lanciato un'offerta imperdibile che farà scattare la tua creatività senza pesare sul tuo portafoglio. Tutti i corsi sono in sconto a soli 9,99 euro: perfetto per sbloccare un universo di opportunità formative e scoprire un mondo di ispirazione.

Tre corsi Domestika a 9,99 euro da non perdere

Domestika si è affermata come una fucina di conoscenza, in cui le menti più brillanti dei rispettivi settori offrono le proprie competenze e tecniche. Ogni corso è guidato da esperti riconosciuti, assicurando un apprendimento autentico e di alta qualità.

La flessibilità è un aspetto centrale dell'offerta Domestika. Le videolezioni online e on-demand ti consentono di apprendere quando e dove preferisci. Gli insegnanti ti guideranno passo dopo passo, rendendo l'apprendimento coinvolgente e gratificante. Ma c'è di più: le risorse extra, come testi esplicativi, esercitazioni pratiche e quiz, ti aiuteranno a consolidare le tue competenze in modo efficace ed entusiasmante.

Ma cosa offre concretamente Domestika? Corsi di marketing, di business, tutorial su software all'avanguardia a tecniche artistiche innovative. Scegli tra i corsi che rispecchiano i tuoi interessi e le tue aspirazioni, a un prezzo davvero accessibile. Per darti un'idea del catalogo Domestika, ecco tre corsi a 9,99 euro che potrebbero fare al caso tuo:

Procreate per principianti: illustrazione digitale da zero: in questo Domestika Basics di 7 corsi, conoscerai tutte le funzioni e imparerai a usare gli strumenti che l'app ti offre, scoprendo così le sue infinite possibilità di design; Copywriting per copywriter: Ironia, sarcasmo e onestà possono aiutarci a ottenere risultati originali quando cerchiamo un titolo creativo. In questo corso online, Jorge Sandua e Joan Alvares, meglio conosciuti come PutosModernos, ti insegneranno il copywriting per campagne pubblicitarie testuali; Introduzione ad Adobe Photoshop: con questi 5 corsi imparerai a usare Adobe Photoshop anche se non hai mai utilizzato prima il programma. Attraverso una serie di lezioni pratiche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale.

L'offerta Domestika ti darà accesso a tutti i corsi del catalogo a soli 9,99 euro. I corsi, ogni volta acquistati, potranno essere consultati quante volte vorrai e accessibili senza limiti di tempo. Non perdere questa occasione unica per trarre vantaggio dai migliori esperti del settore e dai corsi formativi che propongono tramite la piattaforma.

