Promo NordVPN Back to School, sconto 68% e 3 mesi gratis

Cerchi un'opportunità per mettere le mani su NordVPN a buon mercato? La promozione Back to School cade a pennello!

Con la promozione Back to School, NordVPN è adesso disponibile a un prezzo imbattibile. Lo sconto è davvero notevole: 68% insieme a 3 mesi aggiuntivi completamente gratuiti.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

Standard, che costa 3,19 euro al mese con uno sconto del 61%;

con uno sconto del 61%; Plus, completo di Password Manager, disponibile a soli 3,99 euro al mese con uno sconto del 62%;

con uno sconto del 62%; Completo, con ben 1 TB si spazio cloud, a una tariffa scontata di 5,19 euro al mese, che è scontata del 68%.

Preparati a sfruttare la potenza delle offerte all'avanguardia di NordVPN, tutte progettate per offrirti la migliore esperienza VPN.

Le offerte sono ricche di funzionalità, come larghezza di banda illimitata, traffico dati crittografato e una rigorosa politica no log.

Con la vasta rete di server posizionati strategicamente in tutto il mondo, potrai accedere facilmente a qualsiasi sito o app bypassando i blocchi regionali.

L'offerta di NordVPN è irrinunciabile, con un piano biennale a fatturazione anticipata e l'opzione di pagamento in 3 rate tramite PayPal, il tutto supportato da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per richiedere questo sconto esclusivo, devi cliccare sul banner sottostante e attivare il piano che desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.