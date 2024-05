Visual Studio Code for Education verrà rilasciato a fine maggio

Microsoft renderà disponibile a livello generale Visual Studio Code for Education alla fine del mese. Questa piattaforma di formazione online gratuita include un curriculum integrato e un ambiente di codifica sandbox che non richiede alcuna configurazione o installazione. Tutti possono infatti iniziare subito a imparare a programmare. Microsoft ha affermato di aver compiuto uno sforzo per rendere disponibile Visual Studio Code for Education su più dispositivi, piattaforme e browser. Ciò per garantire l’accesso a più persone possibili. L’azienda di Redmond ha affermato che il curriculum è inclusivo e offre spiegazioni chiare ed esempi pertinenti in modo che imparare a programmare sia semplice.

Visual Studio Code for Education: interfaccia semplice e materiali didattici disponibili

Il nuovo progetto offre corsi su diversi linguaggi, tra cui Python. Quest’ultimo è un popolare linguaggio di programmazione di alto livello abbastanza semplice da imparare. La piattaforma include il corso di introduzione a Python e brevi attività di codifica per mettere in pratica ciò che gli studenti hanno imparato. Discutendo su come ha creato questa piattaforma per renderla semplice e sicura, Microsoft ha affermato: “Visual Studio Code for Education semplificherà il processo di apprendimento con un’esperienza di modifica del codice ottimizzata per l’istruzione. Sarà caratterizzato da una finestra di contenuto per i materiali didattici, un'interfaccia utente semplificata e un layout intuitivo, che renderà più semplice per gli studenti padroneggiare i concetti essenziali di codifica. La funzionalità one-click-to-code della piattaforma rimuove qualsiasi barriera di configurazione, consentendo agli studenti di iniziare a programmare immediatamente”.

Il nuovo progetto di Microsoft si aggiunge a un lungo elenco di risorse didattiche gratuite per apprendere la programmazione. Uno dei vantaggi di questo programma è che è possibile lavorare con Visual Studio Code nel browser web. La web app ha la stessa interfaccia del Visual Studio Code scaricabile. Ciò preparerà ulteriormente gli studenti al mondo reale della programmazione. Anche se la disponibilità generale sarà disponibile dalla fine del mese di maggio, una versione di anteprima di Visual Studio Code for Education è già disponibile. Per provarla basta accedere con un account Microsoft o Google ed esplorare la scelta dei corsi per iniziare.