Kaspersky Back to School è un'ottima opportunità per aumentare il livello di sicurezza del tuo dispositivo con uno sconto fino al 60% sull'accesso a un programma antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale.

Inoltre, l'offerta proposta da Kaspersky ti dà anche la possibilità di accedere a pacchetti antivirus e VPN per proteggerti dai malware e accedere in sicurezza a Internet.

Protezione fino a 5 dispositivi, a partire da 19,99 euro per 1 anno, personalizzando il pacchetto che attivi e scegliendo tra 3 diversi piani con sconti fino al 60%. Clicca sul link sottostante per accedere alla promozione.

PROMO Back to School Kaspersky con VPN inclusa

La PROMO Back to School Kaspersky è un'ottima opportunità per attivare il software di sicurezza a un prezzo scontato. Hai tre opzioni:

Piano standard: antivirus a 19,99 euro per il primo anno;

Piano Plus: antivirus e VPN a 29,99€ per il primo anno;

Piano Premium: antivirus, VPN, privacy personale e Kaspersky Safe Kids a € 34,99 per il primo anno.

Queste offerte includono anche un firewall bidirezionale, strumenti di ottimizzazione delle prestazioni e rilevamento di phishing e stalkerware.

Questo software è disponibile per dispositivi Android, iOS, Windows e Mac. I prezzi sopra indicati sono di abbonamenti per singolo dispositivo.

È comunque possibile accedere a bundle da 3 e 5 dispositivi scontati ancora di più. Per esempio, il piano premium per 5 dispositivi ha un costo di 42,99 euro per il primo anno.

Clicca sul link sottostante per selezionare e attivare la versione del software Kaspersky più adatta alle tue esigenze. Puoi infatti scorrere la pagina per vedere le offerte per pacchetti con più dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.