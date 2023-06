Il mini proiettore Bleutooth di Yoton con risoluzione Full HD garantisce un'esperienza cinematografica (o quasi) in qualsiasi circostanza. A casa propria, a casa di amici, ad eventi, ma lo si può usare anche in ufficio, per mostrare con orgoglio presentazioni e progetti. Il prezzo di listino di 89,99€ diventa un ricordo grazie al coupon valido per un risparmio immediato di 30€ (quindi costa solo 59,99€, spedizione compresa). E chi ne acquista due, è previsto un ulteriore sconto del 5%.

Prezzo favoloso per il proiettore Bluetooth con risoluzione FHD

Film, serie televisive, eventi sportivi, cartoni e quant'altro. Con questo proiettore Bluetooth - super compatto e super portatile - le ore che dedichi all'intrattenimento sono ancora più incredibili.

E poi non devi riempirti la stanza di fili, cavi e prolunghe. Impugna il tuo dispositivo (smartphone, tablet, notebook), collegalo al proiettore sfruttando la connettività Bluetooth e dai inizio allo show. Inoltre, se proprio vuoi fare le cose in grande stile, tramite Bluetooth puoi collegare anche un altoparlante. Perché non vogliamo farci mancare proprio nulla, vero?

Bluetooth a parte, il proiettore in questione è dotato di tutte le porte necessarie per collegamenti cablati. Certo, in wireless è tutto più comodo, ma al momento del bisogno puoi utilizzare anche la porta HDMI, una USB, quella AV e l'immancabile da 3,5mm. PC, laptop, PlayStation 4/5, Xbox, chiavette USB e così via: puoi usare quello che vuoi, quando vuoi.

Gli utilizzi di questo proiettore Bluetooth, come anticipato prima, sono molteplici: gaming, streaming, produttività e altro ancora. Devi solo scegliere. E poi non dimenticare che lo puoi portare ovunque, anche in borsa o nello zaino, senza avvertire chissà quale peso.

Ricorda che per completare l'acquisto del mini proiettore a soli 59,99€ devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato di 30€. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

