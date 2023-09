Finom è una soluzione di digital banking all-in-one per professionisti e PMI, che offre un conto con IBAN italiano e carte di pagamento Visa fisiche e virtuali.

Il conto integra numerosi servizi per gestire l'attività amministrativa e contabile, tra cui la fatturazione, la categorizzazione delle spese, la riconciliazione e la creazione di sotto-conti con IBAN dedicato. Inoltre, sono disponibili accessi personalizzati per i membri del team e per il commercialista.

Adesso c’è Finom per tutte le esigenze di business

Con il servizio di fatturazione, puoi creare e mandare le fatture elettroniche e gestire i pagamenti da un'unica piattaforma.

C'è anche un promemoria automatico per le fatture non pagate, così i clienti non dimenticano di saldare in fretta. E il sistema di riconciliazione integrato abbinerà le fatture e l'estratto conto in tempo reale.

Con Finom puoi digitalizzare le ricevute e gli scontrini in un attimo ed esportare un sacco di documenti e dati in un colpo solo. E poi, c'è pure un tool per gestire le spese e il budget della tua attività.

Il conto di Finom può essere attivato online in pochi minuti. L'IBAN del conto sarà disponibile entro 72 ore e sarà possibile utilizzare la piattaforma immediatamente.

Le carte di pagamento possono essere attivate direttamente attraverso l'applicazione e, una volta convertite in formato digitale, saranno pronte per essere utilizzate in pochi secondi.

Le carte Visa di Finom consentono di ottenere un cashback fino al 3% su tutti gli acquisti e possono essere gestite tramite l'applicazione. Tutto questo puoi provarlo gratuitamente per un mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.