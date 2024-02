PrivateVPN: se sottoscrivi il piano annuale, ottieni 24 mesi extra

Il web è costellato di occhi indiscreti. Se ti senti a disagio, non sei il solo: è per questo che sempre più persone si rivolgono a soluzioni VPN, come Private VPN, per proteggere la propria privacy online e navigare in totale anonimato. Con l'offerta speciale di PrivateVPN, puoi ottenere 12 mesi di servizio VPN più 24 mesi extra, scontati dell'85%.

Ottieni anonimato istantaneo con PrivateVPN

PrivateVPN protegge la tua navigazione grazie alla crittografia militare a 2048 bit, rendendo impossibile per chiunque spiare le tue attività online. Non dovrai nemmeno preoccuparti dei rallentamenti dovuti alla limitazione della larghezza di banda. Grazie alla sua infrastruttura potente, puoi godere di velocità massime senza alcuna restrizione.

La politica di zero log assicura che nessuna traccia delle tue attività online venga conservata. A differenza di molti altri provider VPN. Con PrivateVPN, puoi collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, garantendo una protezione totale per te e per la tua famiglia su tutti i tuoi dispositivi.

Anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, la tua identità rimarrà al sicuro grazie alla protezione dalle falle IPv6. In più, PrivateVPN dispone di server situati in 63 Paesi in tutto il mondo, per accedere a contenuti bloccati da qualsiasi parte del mondo, senza limitazioni.

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del servizio, il provider ti rimborserà completamente entro 30 giorni dall'acquisto. Non rischiare la tua privacy online: unisciti ad altri 44 mila utenti come te e proteggiti con PrivateVPN. Solo online puoi ottenere uno sconto dell'85% e 24 mesi aggiuntivi al tuo piano annuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.