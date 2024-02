PrivateVPN: sicurezza e risparmio con il piano tirennale

Tra i tanti servizi VPN oggi ti segnaliamo PrivateVPN, con un interessante sconto sul piano di 36 mesi. L’offerta prevede una riduzione dell’85%, andando a pagare il servizio solamente 2,08 € al mese. Al termine dei 3 anni sei libero di rinnovare a 75€ per 12 mesi o disdire senza alcun costo.

Come ogni VPN che si rispetti, anche PrivateVPN ha un alto livello di sicurezza, crittografando i dati con lo standard AES a 256 bit, il più alto disponibile oggi nel mondo. Mentre lato privacy ha una ferrea politica no-log, quindi le tue attività online non vengono registrate.

3 anni di navigazione in tranquillità con questa VPN

Attivando PrivateVPN mentre navighi sei protetto dalla politica no-log: questo significa che nessuno, nemmeno il team all’interno dell’azienda registra le tue attività.

L’altro aspetto positivo è che hai larghezza di banda illimitata e una connessione senza limiti di velocità: questo significa che puoi fare streaming di contenuti video in alta definizione senza buffering o rallentamenti e che puoi attivare PrivateVPN anche per giocare online, magari accedendo a titoli non disponibili in Italia.

Sottolineiamo poi che attivando questa VPN puoi utilizzarla su un massimo di dieci dispositivi simultaneamente. Un aspetto da non sottovalutare visto che molti altri provider si fermano al massimo 6. Questa caratteristica, unita all’attuale promozione sul piano da 36 mesi a 2,08 € al mese, rende PrivateVPN una soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Visita ora il sito ufficiale e abbonati al servizio. Comincia ora a navigare senza doverti preoccupare di limiti, tracciamenti e furti di dati. Ti ricordiamo che il massimo risparmio lo ottieni se scegli il piano da 36 mesi, con fatturazione anticipata. Ma se per qualche motivo non sei soddisfatto hai 30 giorni per richiedere il rimborso completo.

