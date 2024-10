PrivadoVPN in offerta perenne: 1,48€ al mese e 87% di sconto

Se si è alla ricerca di un servizio VPN di qualità senza spendere tanto, segnaliamo l'offerta di PrivadoVPN: 24 mesi di VPN a 1,48 euro al mese, grazie all'87% di sconto sul prezzo di listino. La promozione in corso sul sito ufficiale prevede inoltre 3 mesi extra in regalo, più la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Prosegue dunque anche in questo inizio di ottobre la maxi offerta di PrivadoVPN, che fa del rapporto qualità-prezzo la sua arma migliore. Sono infatti poche le VPN che possono permettersi di offrire ad un costo inferiore ai 2 euro le tante funzionalità extra incluse nel piano di PrivadoVPN.

PrivadoVPN: 2 anni di VPN a 1,48 euro al mese

Il problema delle VPN gratuite non è tanto la velocità di connessione dei server, quanto la loro affidabilità. PrivadoVPN, pur costando meno di 1,50 euro al mese, non lascia nulla al caso, anzi. A partire dall'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, lo standard più potente oggi disponibile per proteggere i propri file più importanti.

Restando sempre in ambito sicurezza, si annovera il supporto della politica no-log. Si tratta di un aspetto non banale, soprattutto se si considera il prezzo di 1,48 euro al mese per due anni e la strategia seguita dalla maggior parte delle altre VPN.

E se i dati personali sono dunque al sicuro, altrettanto degna di nota è la struttura dei server VPN, che non sono soltanto veloci ma riescono anche a coprire tutto il mondo. Questo non fa altro che migliorare l'esperienza d'uso di ciascun utente, che in una VPN cerca proprio la velocità, la sicurezza e il più ampio elenco di server a cui collegarsi.

Due anni di PrivadoVPN sono in offerta a 1,48 euro al mese su questa pagina dedicata del sito ufficiale. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.