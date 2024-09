PrivadoVPN è in offerta: ecco perché è la VPN più conveniente di oggi (-87%)

La VPN più conveniente da scegliere oggi, per abbinare un servizio di qualità a una spesa contenuta, è, senza dubbio, PrivadoVPN. La nuova promozione in corso, infatti, garantisce uno sconto dell'87% sul costo della VPN, ora disponibile con una spesa di 1,48 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere alla promo, valida per un periodo di tempo limitato, basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

PrivadoVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare un servizio completo e ricco di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione VPN senza limiti di traffico dati e di banda

un network di server VPN che copre decine di Paesi, in modo da poter ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese e d evitare i blocchi geografici online

la crittografia del traffico dati e una politica zero log per evitare qualsiasi forma di tracciamento

del traffico dati e una per evitare qualsiasi forma di tracciamento la possibilità di gestire fino a 10 connessioni simultanee con lo stesso account

con lo stesso account strumenti di sicurezza aggiuntivi come il blocco degli annunci pubblicitari, il sistema di prevenzione delle minacce e il sistema di controllo parentale

come il blocco degli annunci pubblicitari, il sistema di prevenzione delle minacce e il sistema di controllo parentale la possibilità di utilizzare le app di PrivadoVPN disponibili su tutti i principali sistemi operativi

disponibili su tutti i principali sistemi operativi la possibilità di aggiungere un sistema antivirus al costo di 1,99 euro al mese

L'offerta in corso consente l'attivazione di PrivadoVPN con un costo di 1,48 euro al mese per il piano biennale con 3 mesi gratis. L'offerta prevede la fatturazione anticipata, con una spesa iniziale di 40 euro che consente l'accesso alla VPN per ben 27 mesi. C'è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro i primi 30 giorni dall'attivazione.

Per attivare la promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.