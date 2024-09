PrivadoVPN a 1,48 euro al mese: offerta VPN per le vacanze ancora disponibile

Una VPN premium al costo di un caffè al mese, paragonabile per velocità e sicurezza alle prime della classe. Ecco quanto offre PrivadoVPN, che grazie alla promozione per le vacanze ancora disponibile può essere attivata al prezzo scontato di 1,48 euro al mese per 24 mesi, in sconto dell'87% rispetto al prezzo di listino.

Il servizio VPN di PrivadoVPN supporta i migliori protocolli esistenti (OpenVPN e Wireguard), oltre a integrare funzionalità di sicurezza avanzate come il blocco degli annunci pubblicitari e dei malware. Inoltre, i suoi server VPN sono ottimizzati per lo streaming, così da offrire un'esperienza di visione eccellente.

PrivadoVPN: 24 mesi in offerta a 1,48 euro al mese

Le due caratteristiche principali che un servizio VPN deve offrire sono velocità e connessione sicura. In questo, PrivadoVPN riesce a stupire per l'ottimo rapporto qualità-prezzo se si considera che l'abbonamento di 24 mesi ha un costo irrisorio di 1,48 euro al mese.

Se si prende in esame la velocità, si scopre che dispone della rete di server globale più veloce, dando modo ai suoi utenti di scegliere tra 66 diverse nazioni per beneficiare della connessione VPN più rapida tra quelli disponibili. Dagli Stati Uniti a Singapore, dalla Svizzera al Sudafrica, dalla Germania al Giappone, dal Brasile alla Russia, sono tanti i Paesi tra cui poter scegliere.

Sul fronte invece della sicurezza, è da segnalare la sede a Zugo, in Svizzera. Questo significa una sicurezza dei dati ancora maggiore, visto che l'azienda deve rispettare alcune delle migliori leggi sulla privacy delle persone.

Grazie alla promozione in corso, il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è disponibile a 1,48 euro al mese per due anni. L'offerta include anche tre mesi extra di servizio in regalo, più la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.