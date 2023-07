Prime Day: Samsung T7 Shield da 4TB in offerta a 249,99 euro

Il secondo giorno del Prime Day 2023 di Amazon si apre con protagonista il Samsung T7 Shield, l'unità SSD portatile dell'azienda coreana. Il modello con capacità di archiviazione pari a 4TB è in super offerta a 249,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per l'articolo, che va ad abbattere quello precedente di 278 euro. Negli ultimi 30 giorni invece il prezzo più basso era stato 305 euro.

Samsung T7 Shield da 4TB al nuovo minimo storico per il Prime Day

L'unità SSD esterna portatile T7 Shield di Samsung si distingue per l'ottima velocità, unità alla certificazione IP65 che protegge il prodotto da acqua e polvere. Un altro punto di forza a suo favore è la scocca in gomma ultra resistente, in grado di sopportare cadute da un'altezza pari a tre metri.

Anche la connettività è al completo. A questo proposito, dentro la confezione troverai due cavi USB in dotazione, uno da Tipo C ad A e un altro da Tipo C a C. Tieni conto che puoi connetterti a PC, smartphone Android, Smart TV, console di videogiochi, Mac e tanti altri device.

Tornando invece alla velocità, T7 Shield è quasi 10 volte più veloce rispetto agli SSD esterni con USB 3.2 di seconda generazione. Merito delle velocità di lettura e scrittura che è in grado di raggiungere, pari rispettivamente a 1.050 Mbps e 1.000 Mbps.

Sfrutta la super offerta del Prime Day sull'unità SSD Samsung T7 Shield per portarti a casa il modello da 4TB a soli 249,99 euro. Oltre alla spedizione gratuita, puoi scegliere se pagare in 5 comode rate Amazon senza interessi da 50 euro al mese.

