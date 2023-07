Prime Day: mouse wireless verticale ed ergonomico di Trust a meno di 18 euro su Amazon

Se passi molte ore al computer, saprai allora che è molto importante avere un mouse comodo che non ti stanchi il braccio o il polso durante le sessioni di lavoro o svago. Il Trust Verto aiuta proprio in questo: è un mouse verticale wireless, ergonomico e senza filo, che ti offre il massimo comfort e la massima precisione. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99€ invece di 24,58€.

Il Trust Verto ha una forma verticale, che ti permette di tenere il braccio e il polso in una posizione naturale, riducendo lo stress e prevenendo i dolori. Risulta essere anche molto pratico grazie alla connessione wireless e al microricevitore USB da 2.4 GHz, che ti assicura una connessione stabile e senza interferenze fino a 10 metri di distanza.

Il Trust Verto ha inoltre una risoluzione regolabile di 800/1200/1600 DPI, che puoi adattare in base alle tue preferenze e alle tue esigenze.

Inoltre, ha 6 pulsanti, tra cui uno per il clic destro, uno per il clic sinistro, uno per la rotellina di scorrimento, uno per il pulsante DPI e due pulsanti laterali per la navigazione web.

Il Trust Verto è un mouse verticale wireless che ti offre ergonomia, praticità e qualità. Non perdere l’occasione di acquistarlo su Amazon al 27% di sconto grazie ai giorni del Prime Day. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.