Prime Day: microfono Razer Seiren V2 X con condensatore a meno di 50 euro su Amazon

Se vuoi migliorare la qualità del tuo audio nelle tue live in streaming, il Razer Seiren V2 X è il microfono USB adatto allo scopo. Questo dispositivo è dotato di un diaframma a condensatore da 25 mm, capace di registrare un audio chiaro, naturale e bilanciato. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 94,99€.

Ha un modello polare supercardioide che cattura il suono proveniente dalla parte anteriore del microfono e riduce i rumori di fondo. Inoltre, ha un limitatore di guadagno analogico, che previene la distorsione e il clipping del suono in caso di picchi di volume.

E come se non bastasse, è stata inserita anche una funzione di monitoraggio microfono, che ti permette di ascoltare in tempo reale il tuo audio tramite le cuffie collegate al jack da 3.5 mm. Così puoi regolare il volume e il tono della tua voce con facilità.

E per non parlare infine del suo design elegante, caratterizzato da una base stabile e un braccio flessibile. Si collega al PC o laptop tramite il cavo USB, senza bisogno di driver o software aggiuntivi.

E' semplicemente un microfono con una qualità professionale molto distintiva, che ti offre prestazioni, semplicità e stile. Non perdere l’opportunità e acquistalo in sconto del 47% grazie alle offerte del Prime Day. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.