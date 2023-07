Prime Day 2023: Tastiera e mouse in UN COLPO SOLO con l'offerta di Trust!

Il Prime Day ci sta stupendo con tante succose offerte nel campo della tecnologia in queste ore, e una di queste è fatta proprio per te, che sei alla ricerca di un mouse e di una tastiera per la tua postazione PC! Si tratta della Combo che in un sol colpo ti farà aggiudicare mouse e tastiera wireless a un prezzo ESAGERATAMENTE BASSO!

Infatti grazie all'offerta del Prime Day puoi oggi acquistare su Amazon la combo Trust Trezo Tastiera e Mouse Wireless a solo 26,59€, con uno sconto dell'8% sul prezzo totale.

Colpo singolo, risparmio DOPPIO!

Come già detto, con questo pacchetto potrai aggiornare in modo rapido e semplice la tua postazione PC con il mouse e la tastiera Trezo di Trust. Si tratta di due prodotti pensati e studiati per il lavoro e la scrittura silenziosa, con i tasti più morbidi mai realizzati dalla compagnia, per effettuare tutti i propri compiti in modo più facile e produttivo.

Si tratta inoltre di due prodotti, il mouse e la tastiera Trezo di Trust, che tengono all'ambiente, e realizzati con l'85% di materiali riciclati. Tutto nella composizione di questi due pezzi è studiato per il comfort, come il poggiapolsi, i tasti multimediali, o la regolazione dei DPI per il mouse silenzioso.

