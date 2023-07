Prime Day 2023: OFFERTA da primato per la stampante HP LaserJet

Continuano le offerte DA URLO per il Prime Day 2023 di Amazon, e vanno a toccare anche accessori adatti sia per l'ufficio, sia per la casa, come questa stampante HP LaserJet, che raggiunge un prezzo incredibilmente conveniente.

Parliamo infatti di un'offerta che vede col Prime Day di Amazon la Stampante HP LaserJet M110w 7MD66F a soli 77,99€, con uno sconto sul prezzo di uscita di 111,91€, che equivale al 59%!

La stampante perfetta, ovunque

Si tratta di un prodotto che potrai sfruttare al meglio sia che tu la voglia acquistare per un ambiente casalingo, sia per un ambiente d'ufficio. Sfrutta una singola funzione laser che stampa solo in bianco e nero in fronte/retro manuale, quindi occorre ruotare manualmente il foglio per stampare su entrambe le facciate del foglio.

Con la Stampante HP LaserJet è possibile stampare da PC, ma anche da smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Attenzione, perché il Cavo USB non è incluso. Un'offerta davvero ottima per stampare in pochi secondi e senza fili tutti i tuoi documenti.

