Prime Day 2023: Notebook Acer Aspire 3 con SCONTO FOLLE!

L'Amazon Prime Day continua la sua folle corsa verso le offerte migliori, e questo secondo giorno non è da meno! Infatti è ora possibile per te acquistare un Notebook sensazionale di ACER con uno sconto gonfiato fino al 36%! Stiamo parlando dell'Acer Aspire 3.

Infatti per il Prime Day puoi acquistare su Amazon in offerta il Notebook Acer Aspire a solo 549€, con uno sconto di ben 250€ sul prezzo d'uscita! Un'occasione davvero da non farti scappare.

Un notebook per superarli tutti!

Questo PC portatile dispone di prestazioni potenziate: infatti l'Acer Aspire 3 ha un potente processore Intel Core i5 di 11a generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe. Inoltre dispone di 8 GB di RAM DDR4 - espandibile fino a 12 GB - e 512 GB di memoria SSD, per svolgere qualsiasi attività con una rapidità da primato.

Mobile ed elegante, questo Notebook Acer Aspire 3 presenta uno schermo da 15,6 pollici, è leggero, e ha una batteria con un'autonomia fino a 9 ore di utilizzo. Il sistema operativo che troverai installato di Base è già Windows 11, forte di un menù Start ridisegnato, e adatto per rimanere informato sul mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.