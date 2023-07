Prime Day 2023: la memoria SSD interna Crucial P3 Plus da 2TB ora in OFFERTA

Un'offerta esagerata, come tutte quelle che ci propone il Prime Day, è quella che riguarda questa memoria interna SSD di Crucial! Infatti il risparmio è a dir poco enorme, un'occasione imperdibile per te che vuoi potenziare il PC.

Infatti OGGI puoi acquistare su Amazon con l'offerta Prime Day la memoria SSD Crucial P3 Plus da 2TB a soli 98,99€, con uno sconto sul prezzo d'uscita del 61%, che equivale a un risparmio di 152€!

Superiorità estrema per PC

Questa memoria sfrutta la Tecnologia NVMe (PCIe Gen4 x4) con letture sequenziali fino a 5000 MB/s, e lettura/scrittura casuale 680K/850K IOPS. La velocità è essenziale per i computer di oggi, cosa che troverai sia nell'avvio delle applicazioni, sia nei caricamenti, sia all'interno dei videogiochi. Tradotto? Prestazioni fino al 43% migliori rispetto alla generazione precedente!

Questo pezzo specifico ha una memoria enorme di ben 2TB. La memoria SSD Crucial P3 Plus da 2TB a soli 98,99€ è valutata a MTTF superiore a 1,5 milioni di ore per una maggiore longevità e affidabilità. Se stai già facendo i calcoli per la compatibilità con la tua macchina, niente paura, è retrocompatibile con la terza generazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.