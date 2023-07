Prime Day 2023: gli hard disk portatili più economici in offerta

Hai deciso di acquistare un hard disk portatile e vuoi approfittare delle offerte Prime Day 2023? Allora lasciati guidare da questa nostra lista dei 4 prodotti più economici. Dato che lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza abbiamo pensato di segnalarti tutti dispositivi da almeno 1 TB. Goditi queste promozioni ma fai in fretta perché non sono infinite. Anzi per velocizzare la pratica ti lasciamo una lista qui sotto prima di entrare nel dettaglio di ogni prodotto.

Prime Day 2023: 4 hard disk portatili robusti e capienti

Il primo hard disk di cui vogliamo parlare è UnionSine da 1 TB, decisamente il più economico. Lo porti a casa con soli 46,99 euro, invece che 56,99 euro. È ultra slim e lo puoi collegare a PC, TV, PS4, PS5, Xbox series e Wii u.

Un'altra ottima offerta è questo hard disk firmato Maxone sempre da 1 TB con USB 3.0 per trasferimenti fino a 625 MB/s e retrocompatibile con lo standard USB 2.0. È compatto e leggero. Poi mettono nel tuo carrello a soli 52,99 euro.

Se vuoi uno spazio di archiviazione ancora più grande senza neanche spendere troppo allora devi avere Transcend da 2 TB. Questo è sicuramente l'hard disk che consigliamo perché ha un rapporto qualità prezzo pazzesco. Grazie al 33% di sconto lo puoi avere a soli 68,99 euro, invece che 103,36 euro.

Infine ti segnaliamo il bellissimo e super resistente LaCie Rugged da 1 TB. Il suo case robusto e colorato lo rende il perfetto compagno di avventure. Ha una velocità fino a 130 MB/s e un software di backup molto semplice e intuitivo. È tuo a soli 81,99 euro, invece che 104,99 euro.

Ovviamente le offerte del Prime Day 2023 non sono certo finite qui. Ci sono tantissimi altri prodotti tech, e non solo, in attesa di essere acquistati al prezzo più basso di sempre. Ti ricordiamo che se completi l'ordine subito riceverai il tuo hard disk a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.