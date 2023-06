Se stai mettendo insieme la tua postazione da gaming o stai progettando un suo upgrade, non dovresti assolutamente farti sfuggire questa promo. Il monitor TUF Gaming VG249Q di ASUS da 24" e con frequenza d'aggiornamento di 144Hz oggi costa solo 169€ grazie allo sconto Amazon del 37%. Con la promo odierna risparmi 100€ tondi tondi, e la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Minimo storico da urlo per il monitor ASUS da gaming da 24"

Il VG249Q è un monitor da 23,8 pollici con una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La periferica ASUS della serie TUF utilizza un pannello IPS, che offre ampi angoli di visione e una buona fedeltà dei colori. La tecnologia IPS assicura anche un'ottima uniformità dell'immagine e un basso ritardo di input, rendendo il monitor adatto sia per il gaming che per altre attività come la grafica e la multimedialità.

La frequenza di aggiornamento del monitor è di 144 Hz, che si traduce in un'esperienza di gioco fluida e reattiva, riducendo il motion blur e l'effetto ghosting. Inoltre, supporta la tecnologia Adaptive-Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda video per eliminare il tearing e lo stuttering durante il gameplay.

Il monitor ha inoltre un tempo di risposta di 1 millisecondo (MPRT), che riduce notevolmente il ritardo di input e assicura una transizione rapida dei pixel, offrendo un'esperienza di gioco più fluida e senza sfocature.

L'ASUS TUF Gaming VG249Q supporta anche la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che offre una maggiore gamma dinamica e una migliore resa dei colori, permettendo di apprezzare immagini più realistiche e dettagliate.

Per quanto riguarda la connettività, il prodotto dispone di una varietà di porte, tra cui una DisplayPort 1.2 e due HDMI 1.4. Ci sono anche due porte USB 3.0 per collegare dispositivi esterni come mouse e tastiere.

Infine, dal punto di vista del design, la periferica di ASUS presenta un look minimalista con cornici sottili per massimizzare l'area visibile dello schermo. È possibile inclinare, ruotare e regolare l'altezza del monitor per trovare la posizione più comoda.

