PREZZO OUTLET per l'SSD fulmineo di Samsung: SCONTO SUPER COMPETITIVO

Un SSD (Solid-State Drive) è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash NAND per immagazzinare dati in modo permanente. Oggi su Amazon l'SSD di Samsung è disponibile al 27% di sconto per un prezzo finale di 43,62€.

Con questo sconto l'SSD Samsung è un super affare

L'unità a stato solido Samsung con una capacità di archiviazione digitale di 500 GB offre prestazioni eccezionali per l'archiviazione dei dati. Questo SSD è progettato con un'interfaccia Serial ATA-600, che consente di raggiungere velocità sequenziali impressionanti di 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura.

Ciò significa che i dati vengono letti e scritti in modo molto rapido, migliorando notevolmente le prestazioni del sistema. Inoltre, questo SSD offre una tecnologia di connettività SATA, che lo rende compatibile con la maggior parte dei dispositivi desktop.

È inoltre dotato di crittografia hardware, garantendo la sicurezza dei dati archiviati. Il disco ha un fattore di forma di 2,5 pollici, che lo rende adatto per essere installato in un desktop. Questo SSD è marchiato da Samsung, un nome di fiducia nel settore delle tecnologie, garantendo qualità e affidabilità.

La sua elevata capacità di archiviazione, velocità di trasferimento dati rapide e sicurezza integrata lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un potenziamento delle prestazioni del proprio sistema desktop, garantendo allo stesso tempo la protezione dei dati. Con la sua elevata velocità e affidabilità, questo SSD è una scelta ideale per l'archiviazione dei dati su un desktop.

Oggi su Amazon l'SSD Samsung è in sconto del 27% per un prezzo d'acquisto finale di 43,62€.

