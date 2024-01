Abbiamo scovato e selezionato per te una promo imperdibile! Finalmente è arrivato il momento di trasformare il tuo salotto. Come? Con il televisore Hisense da 43 pollici che adesso su Amazon è tuo ad un prezzo scontato del 40%.

L'attuale costo di mercato per questa smart tv è di 549 euro ma tu adesso lo paghi solamente 329 euro. In più Amazon ti permette di usufruire del servizio Cofidis mediante il quale puoi dilazionare la spesa e pagare il tuo nuovo televisore in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Tv Hisense 43 pollici: uno spettacolo nel tuo salotto!

Schermo da 43 pollici QLED 4K Smart, risoluzione 3840x2160 con pannello VA.

Design Slim, con meno cornici e più immagini.

Smart VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K (Funzioni gaming; ALLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC).

Audio 14W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Prendila ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.