Aspirapolvere multiciclonico, senza sacco, ricaricabile, portatile, silenziosa e anche in offerta. Tutto questo è l'aspirapolvere senza fili IAB! Ora puoi acquistarlo su Amazon e grazie ad uno sconto speciale risparmiare 30 euro dal costo che troveresti su altri siti o in negozio e puoi anche applicare un ulteriore sconto sottoforma di coupon del valore di 15 euro.

Ma non finisce qui perché Amazon ti dà anche la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili. In questo modo non risentirai minimamente dell'acquisto.

Aspirapolvere senza fili IAB: comodo, facile da usare ma soprattutto efficiente!

L'aspirapolvere verticale senza fili IAB è dotato di una super potenza di aspirazione pari a 20000PA e 160 W. Il potente tubo telescopico dell'scopa elettrica può aspirare qualsiasi tipo di sporco, dai detriti più grandi a quelli più fini. Puoi poi scegliere tra 2 diversi livelli di aspirazione regolabili, in questo modo non solo puoi soddisfare le tue esigenze di pulizia quotidiana, ma anche massimizzare l'efficienza della batteria. Tutto questo senza alcun rumore ma in modo assolutamente silenzioso.

L'aspirapolvere presenza uno schermo molto intuitivo da cui puoi monitorare il livello della batteria. Questa ti offre un'autonomia da 20 a 40 minuti a seconda dell'utilizzo. Questo elettrodomestico innovativo è dotato di un potente sistema di filtrazione a 5 fasi completamente sigillato che può facilmente filtrare il 99,99% di polvere e batteri. La spugna filtrante dell'aspirapolvere per peli di animali domestici può pulire la polvere minuscola, i rifiuti e i fumi di scarico.

La silenziosa testina di aspirazione può ruotare di 180° a sinistra e a destra e di 90° in su e giù, il che consente all'aspirapolvere verticale di aggirare gli ostacoli pulire anche gli spazi ristretti. Inoltre grazie alle luci a LED posizionate sulla testa dell'aspirapolvere riesci a vedere ogni tipo di sporco e pulire anche le aree poco illuminate.

La scopa elettrica portatile con un caricatore a parete, può essere caricato o riposto occupando pochissimo. A casa tua arriverà dotata ovviamente di un tubo telescopico con cui poter pulire ovunque ma anche una varietà di testine che ti consentiranno di pulire vari spazi divani, letti, tastiere, automobili, ecc. Semplicissimo da smontare e pulire.

Grazie allo sconto Amazon e al coupon arrivi a risparmiare ben 45 euro, non lasciarti sfuggire quest'occasione e acquista ora l'aspirapolvere senza fili IAB!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.