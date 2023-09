Prezzo di partenza 6,99 euro: NOW TV cambia tutto

NOW TV, il servizio di streaming di Sky che offre una gamma di canali di intrattenimento, calcio e sport su vari dispositivi, è pronto per un futuro luminoso.

Questa piattaforma consente agli utenti di accedere ai propri contenuti preferiti su televisione, dispositivi portatili, console di gioco e personal computer, sempre e ovunque.

Il colosso del settore dell'intrattenimento ha recentemente svelato il suo nuovo listino prezzi.

Pagando un canone mensile di 6,99 euro, gli abbonati possono accedere a un'ampia raccolta di contenuti di alto livello.

NOW TV: nuovo listino prezzi e piano con pubblicità

A partire da oggi, NOW TV offre la possibilità di accedere a tutte le serie e gli spettacoli TV di Sky sia in formato live che on-demand a un prezzo senza eguali.

Il nuovo piano supportato dalla pubblicità ti permette di goderti questa vasta gamma di contenuti a soli 8,99 euro al mese, senza limiti di durata. Se vuoi risparmiare ancora di più, seleziona l'opzione annuale e paghi solo 6,99 euro al mese.

Per soli 14,99 euro al mese potrai accedere ad un'ampia scelta di contenuti. Ciò include la UEFA Champions League, il calcio europeo, la Serie A TIM, la Serie BKT, la Serie C NOW, la F1, la MotoGP, il tennis, la Coppa del mondo di rugby, la Ryder Cup di golf e molte altre entusiasmanti opzioni.

Se sei un fan del suono coinvolgente e della meticolosa attenzione ai dettagli, potresti prendere in considerazione Pass Sport Premium.

Pagando un canone mensile di 19,99 euro, questo abbonamento ti consente di guardare in streaming tutti gli eventi sportivi in ​​diretta su due dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, puoi goderti il ​​vantaggio aggiuntivo dell'audio Dolby Digital 5.1 senza interruzioni pubblicitarie.

Se sei attualmente abbonato a NOW TV, tieni presente che il pacchetto Premium, che partirà dal 28 settembre, non influirà sul pagamento mensile. Se vuoi goderti tutti i vantaggi di Premium senza alcun costo aggiuntivo, ti consigliamo di abbonarti ora.

