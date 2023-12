PREZZO BASSISSIMO per il mouse senza fili con luci RGB!

Avere un mouse comodo senza fili è una prerogativa base dei prodotti di oggi, e poterne avere uno pagando davvero pochissimo, avendo dalla tua sia la comodità del senza fili e lo stile delle luci RGB, sarò di certo una grande occasione, soprattutto per i regali di Natale!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mouse wireless Uiosmuph a soli 14,39€, con uno sconto del 15% sul totale, che ti farà risparmiare quasi 3€ sul prezzo originale del prodotto!

Una soluzione low cost!

Se cerchi un mouse senza tantissime pretese, con un costo contenuto, e che soprattutto sappia svolgere egregiamente il proprio compito, l'occasione perfetta è proprio questa! Infatti hai di fronte un mouse con livelli DPI regolabili tra 800, 1200 e 1600 per soddisfare le tue diverse esigenze. Inoltre il click silenzioso dei tasti consente un ambiente di lavoro quieto e dove concentrarsi al meglio.

Questo mouse wireless Uiosmuph è utilizzabile senza fili, e ricaricabile tramite il cavo USB fornito in allegato. Per lo stile potrai contare su 7 luci a led di colore diverso cambiano in modo casuale durante l'uso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.