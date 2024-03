Prestito personale Prexta: 3 soluzioni per ogni progetto

Prexta è la società finanziaria appartenente al gruppo bancario Mediobanca specializzato nell'erogazione di prestiti personali. Tre le formule previste, in modo da venire incontro alle esigenze di ciascun cliente: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact.

L'importo massimo concesso è pari a 75.000 euro, mentre la durata del finanziamento va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi. Per richiedere il preventivo è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale e avere a portata di mano la propria carta d'identità, il codice fiscale e il cedolino della pensione.

Le 3 formule di prestito personale online di Prexta

La prima formula di prestito personale offerta da Prexta è Prexta One, un prestito a tasso fisso, flessibile e chiaro. Si possono richiedere dai 3.000 euro ai 30.000 euro, con i quali poter realizzare un progetto personale o famigliare.

La seconda formula è Prexta Top. Come si evince dal nome, è un prestito personale pensato per finanziare i progetti più ambiziosi. L'importo minimo richiedibile è pari a 30.000 euro, quello massimo raggiunge i 75.000 euro. Anche in questo caso vengono confermati il tasso fisso e la durata del finanziamento da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

C'è infine Prexta Compact, la soluzione di prestito online pensata da Prexta per il consolidamento dei debiti personali. Attraverso una singola rata puoi gestire in maniera comoda i tuoi debito: l'importo minimo del finanziamento è 3.000 euro, quello massimo 75.000 euro, con la durata del finanziamento da 24 mesi a 120 mesi.

