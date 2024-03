Prestito personale online: soluzioni per tutte le esigenze con Prexta

Ottenere un prestito personale oggi è più semplice, grazie alle numerose società finanziarie che consentono di richiederne uno online in pochi minuti. Una di queste è Prexta, appartenente al gruppo bancario Mediolanum, che propone fino a tre soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact.

Per richiedere un prestito personale online è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale Prexta. La procedura è molto semplice, bastano pochi minuti del tuo tempo libero per portarla a termine. Anche l'esito della domanda è disponibile in breve tempo.

Prestito personale online: le 3 soluzioni di Prexta

La prima soluzione è Prexta One, un prestito a tasso fisso ideale per la maggior parte dei progetti personali. Permette di ottenere dai 3.000 euro ai 30.000 euro, con una durata del finanziamento da 12 a 120 mesi.

Se si ha in mente di realizzare un progetto di grandi dimensioni, Prexta propone la soluzione Top, un prestito personale a tasso fisso che parte da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 75.000 euro. Anche in questo caso la durata del finanziamento va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

La terza e ultima soluzione è Prexta Compact, un prestito personale ideale per consolidare i propri debiti. Grazie al finanziamento ottenuto da Prexta, è possibile gestire quest'ultimi con una sola rata, oltre a ottenere una liquidità aggiuntiva. Il finanziamento parte da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 75.000 euro, con una durata cmpresa tra i 24 e 120 mesi.

Puoi richiedere uno dei tre prestiti personali proposti da Prexta collegandoti a questa pagina del sito ufficiale.

