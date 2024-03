Prestito personale online fino a 30.000 euro? Richiedi un preventivo gratuito con Agos

Agos è una società finanziaria specializzata nei prestiti, finanziamenti finalizzati, cessione del quinto e servizi assicurativi. Forte dello slogan "La tua vita con qualcosa in più", attualmente fa parte del gruppo francese Crédit Agricole e può vantare una solidità finanziaria di assoluto livello. Di fatto, è la scelta ideale per quanti hanno la necessità di richiedere un prestito personale online per affrontare una spesa imprevista o avviare un nuovo progetto.

Di seguito ti spieghiamo come ottenere un prestito personale con Agos fino a 30.000 euro.

Come ottenere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos

La prima cosa che devi fare è collegarti alla pagina di Agos dove è presente il modulo di richiesta. Subito dopo, scegli l'importo che desideri richiedere (importo compreso tra 500 euro e 30.000 euro) e inserisci la durata del prestito (compresa tra un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi).

Dopodiché devi scegliere se assicurare o meno il prestito. Se opti per il no, fai clic sul pulsante Richiedi all'interno del riquadro Rata senza assicurazione. Se invece scegli di tutelare il tuo prestito in caso di imprevisti, premi sul bottone Richiedi inserito all'interno del box Rata con assicurazione. Non devi fare altro: Agos provvederà a elaborare l'esito della domanda avvalendosi dei suoi sistemi informatici per capire la fattibilità o meno.

La richiesta di prestito online con Agos viene elaborata nel giro di pochi minuti. Riceverai l'esito della pratica via SMS sul numero di cellulare indicato al momento della richiesta o via e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.