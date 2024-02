Prestito personale convenzionato INPS: ecco la scelta giusta per l'accesso al credito

Richiedere un prestito personale permette di ottenere liquidità aggiunta da utilizzare, ad esempio, per rendere possibili i propri progetti personali. Individuare l'opzione giusta per ottenere un prestito, però, richiede un'attenta valutazione delle opzioni a propria disposizione.

Una delle soluzioni più vantaggiose del momento arriva da Finanziati Ora a cui è possibile rivolgersi per un prestito convenzionato INPS, con tassi agevolati e condizioni particolarmente vantaggiose. Questa soluzione consente di ottenere un prestito fino a 75.000 euro che potrà essere restituito fino a 10 anni, sulla base dell'esigenze del richiedente.

Per un preventivo gratuito e senza impegno è sufficiente visitare il sito web qui di sotto e inserire i dati richiesti nel form.

Prestito personale con convenzione INPS: la scelta giusta per accedere al credito

La procedura di richiesta del prestito con Finanziati ora è completamente digitale. Basta accedere al sito web, tramite il link riportato a fine articolo, e compilare il form online per ottenere un preventivo gratuito.

Questa soluzione, grazie alla convenzione di INPS, consente di:

ottenere un prestito a tassi agevolati per ridurre al minimo i costi per l'accesso al credito

per ridurre al minimo i costi per l'accesso al credito richiedere il prestito senza garante

completare la procedura in modo completamente digitale

ottenere fino a 75.000 euro

poter dilazionare il rimborso fino a 10 anni

poter contare sulla polizza assicurativa inclusa

Per accedere alla promozione è sufficiente collegarsi al sito qui di sotto. Per il calcolo del preventivo bastano pochi step: inseriti i dati richiesti, infatti, sarà possibile verificare la fattibilità del prestito e ottenere, in tempi rapidi, un preventivo.

Si tratta di un semplice ed efficace per accedere a un prestito personale e, quindi, ottenere liquidità aggiuntiva per completare i propri progetti personali. Tutti i dettagli in merito alla promozione sono disponibili di seguito.

