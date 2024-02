Preply ti offre il 50% di sconto per imparare con insegnanti esperti

Se vuoi imparare una nuova lingua oppure migliorare le tue competenze linguistiche con il supporto di insegnanti qualificati, sei capitato nel posto giusto. Attualmente, è in corso un’offerta davvero irrinunciabile da parte di Preply: sconto del 50% su tutte le nuove lezioni.

La piattaforma si avvale di tanti insegnanti altamente qualificati con una lunga esperienza nell'insegnamento delle lingue.

Stiamo parlando di più di 32.000 insegnanti, mentre la piattaforma ha ricevuto 300.000 recensioni a 5 stelle. Quindi, trovare l'insegnante perfetto per le tue esigenze specifiche è un gioco da ragazzi.

Indipendentemente dalla lingua che vuoi imparare (inglese, spagnolo, francese, tedesco o lingue esotiche come cinese, arabo e giapponese), Preply mette a disposizione l'insegnante giusto.

Preply: personalizza il tuo percorso di studio con un clic

Dopo avere individuato il tuo insegnante ideale, dovrai iniziare a pianificare la tua prima lezione insieme a lui. Da questo momento in poi, avrai il controllo totale sul numero di incontri settimanali e potrai personalizzare il tuo programma di studio.

Gli insegnanti di Preply saranno sempre al tuo fianco, sia nella fase iniziale dell'apprendimento che in quella in cui raggiungerai i tuoi obiettivi linguistici.

Nel caso in cui non sei soddisfatto delle lezioni, Preply ti consente di provare un altro insegnante senza pagare costi aggiuntivi. In questo modo, potrai tranquillamente trovare l'insegnante perfetto per te.

Insomma, ti abbiamo presentato un’opportunità davvero unica di imparare le lingue in modo semplice ed efficace con insegnanti professionali. Grazie allo sconto del 50% su una nuova lezione online, Preply ti sta praticamente invitando ad entrare nel suo mondo di insegnamento delle lingue. Non ignorare l’invito se vuoi seriamente imparare una lingua straniera!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.