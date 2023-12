Preply offre percorsi di lingue personalizzati: ottieni il 50% di sconto

Imparare una nuova lingua con un insegnante su misura per te è possibile con Preply: la piattaforma offre, in via promozionale, uno sconto del 50% sulla prima lezione. È il momento giusto per apprendere quella lingua che tanto desideravi, mantenendo un alto livello di preparazione e personalizzazione dell'esperienza.

I migliori insegnanti, per un'esperienza concreta

Preply vanta una vasta comunità di insegnanti altamente qualificati, pronti ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici. Con oltre 32 mila insegnanti con esperienza, puoi scegliere da un ampio ventaglio di lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese, portoghese e molte altre.

La qualità degli insegnanti su Preply è testimoniata da oltre 300 mila recensioni con 5 stelle da parte degli studenti. Una testimonianza concreta dell'affidabilità di questa piattaforma di apprendimento online. Ogni insegnante, che potrai scegliere autonomamente, è un esperto nel proprio campo, pronto a personalizzare le lezioni per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Ecco come funziona Preply in pochi passi:

Trova il tuo insegnante ideale attraverso un sistema di matching, che ti collegherà con il docente che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo stile di apprendimento; Esegui la tua prima lezione con l'insegnante scelto e pianificate insieme i passi successivi per garantirti un'esperienza di apprendimento efficace e soprattutto mirata; Personalizza il tuo percorso scegliendo quante lezioni vuoi seguire ogni settimana. Con il supporto del tuo insegnante dedicato, raggiungerai i tuoi obiettivi linguistici senza stress.

Preply, inoltre, offre una garanzia esclusiva: se non sei soddisfatto della tua prima lezione, puoi provare un altro insegnante gratuitamente. Approfitta dell'offerta al 50% di sconto, disponibile solo per un periodo limitato e per la tua prima lezione.

