Preply, il tuo passaporto per il mondo delle lingue a metà prezzo

Sei pronto a sbloccare il tuo potenziale linguistico? Adesso hai l'opportunità di farlo con uno sconto del 50% su Preply, la piattaforma leader nell'apprendimento delle lingue online. Questa imperdibile offerta è la chiave per aprire le porte a un mondo di opportunità linguistiche.

Migliaia di insegnanti esperti pronti ad aiutarti

Preply vanta una vasta comunità di oltre 32.000 insegnanti con esperienza, pronti a guidarti nel tuo percorso di apprendimento. Che tu voglia imparare inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese, portoghese o molte altre lingue, su Preply troverai l'insegnante perfetto per te: le migliaia di recensioni positive, lasciate da altri utenti come te, sono la prova che riceverai sempre lezioni di alta qualità da insegnanti qualificati.

Come funziona Preply? Innanzitutto dovrai trovare il tuo insegnante: la piattaforma ti metterà in contatto con quello che crede sia più adatto a te. L'insegnante a cui sarai assegnato ti guiderà durante la prima lezione e ti aiuterà a pianificare i passi da compiere successivi. Infine, ti basterà scegliere quante lezioni vuoi seguire ogni settimana, a seconda dei tuoi impegni.

Preply ti offre, in poche parole, un percorso su misura per tutte le tue esigenze. E, se per qualsiasi motivo, la prima lezione non fosse di tuo gradimento potrai provare un altro insegnante gratuitamente. Approfittando della promozione attiva potrai ottenere il 50% di sconto sull'acquisto di una nuova lezione, a scelta fra le tantissime disponibili.

