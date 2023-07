Preparati al test IELTS al meglio con i corsi del British Council in offerta

Il British Council, in qualità di organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative, è il punto di riferimento ideale per tutti coloro che vogliono prepararsi al meglio al test IELTS. Dopotutto lo stesso British Council è comproprietario di IELTS. Chi dunque può farti ottenere un punteggio migliore per superare un esame così importante?

In queste ore i corsi Lite e Intensive del British Council sono in sconto del 30%, rispettivamente a 181 euro (anziché 258€) e 398 euro (anziché 568€). Per accedere all'offerta dedicata è sufficiente premere il bottone qui sotto o i link che vedi nel testo.

I migliori corsi del British Council per il test IELTS in sconto del 30%

Iniziamo dal pacchetto Lite per un totale di 20 crediti. Si tratta della scelta ideale per consolidare quanto appreso in precedenza e mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti in vista del test.

Il pacchetto Intensive con 50 crediti è invece il corso completo del British Council, ideale quindi per chiunque voglia ricevere una preparazione totale e su misura per superare l'esame IELTS.

Ogni corso include un webinar gratuito tenuto da un docente IELTS, lezioni di gruppo da 55 minuti (1 credito) o lezioni private da 25 minuti (2 crediti), un confronto con un esperto per individuare quelle che sono le esigenze personali per affrontare al meglio il test e il webinar Live25 di grammatica e vocabolario, più 3 mesi di accesso.

Approfitta del 30% di sconto sui corsi IELTS del British Council per ricevere la migliore preparazione possibile per il test a un prezzo super competitivo.

