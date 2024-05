Prepara ottimi piatti sani e gustosi per tutta la famiglia con la friggitrice ad aria al 64% di sconto

Moulinex è un'azienda che spesso propone elettrodomestici per la cucina a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria viene scontata del 64% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€.

Friggitrice ad aria da 4.2L, per 6 persone

La friggitrice ad aria Moulinex offre una soluzione pratica e salutare per preparare cibi fritti e croccanti ogni giorno, con una capacità generosa di 4,2 Litri che consente di soddisfare fino a 4 persone. Grazie alla sua tecnologia avanzata, non solo risparmia tempo, ma consente anche un risparmio energetico fino al 70% rispetto alle friggitrici tradizionali.

Le caratteristiche di questa friggitrice ad aria sono state progettate per garantire risultati ottimali ogni volta. Dotata di temperature ad alta precisione da 80°C a 200°C, offre una gamma di opzioni di cottura versatile. Inoltre, lo spegnimento automatico con timer di 60 minuti e campanello automatico assicurano una cottura precisa e sicura.

Con 8 programmi di cottura predefiniti, questa friggitrice ad aria rende la preparazione di pasti un gioco da ragazzi. Il sistema con cestello brevettato non solo consente una distribuzione uniforme del calore, ma contribuisce anche a catturare l'olio in eccesso dal fondo per ricette più sane e leggere.

Inoltre, la friggitrice ad aria è dotata di uno schermo digitale intuitivo e inoltre, i componenti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie. Questa friggitrice ad aria Moulinex è la scelta ideale per chi desidera godere dei piaceri dei cibi fritti in modo più salutare e conveniente.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Moulinex viene messa in maxi sconto del 64% per un costo totale e finale di 79,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.