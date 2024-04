Prepara ottimi piatti in poco tempo con il forno a microonde Candy al 45% di sconto

Il forno a microonde Candy offre un'esperienza culinaria senza pari, con caratteristiche innovative progettate per soddisfare ogni esigenza in cucina. Dotato di una ventola di raffreddamento intelligente, questa meraviglia tecnologica si attiva automaticamente dopo 2 minuti di cottura, garantendo una dissipazione efficiente del calore e prolungando la durata del tuo elettrodomestico.

Grazie alla sua funzione grill, il forno a microonde Candy Nero trasforma ogni piatto in un capolavoro culinario. Prepara deliziose grigliate di pesce e carne con facilità e precisione, regalando un sapore autentico ad ogni boccone.

Con oltre 40 programmi automatici tra cui scegliere, questo forno a microonde con grill offre un'ampia varietà di opzioni per ogni tipo di pietanza, dal semplice riscaldamento al culinario più sofisticato. Risparmia tempo e sforzi grazie alla semplicità d'uso e alla versatilità di questo elettrodomestico innovativo.

La pulizia automatica non è mai stata così semplice: basta selezionare il programma autoclean e il tuo forno a microonde Candy si pulirà da solo, lasciando l'interno splendente e privo di residui, pronto per le tue prossime creazioni culinarie. E non finisce qui: con la funzione connessa tramite l'app hOn, hai accesso a una vasta selezione di ricette create da chef e food blogger.