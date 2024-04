Prepara ottimi frullati e vellutate con il frullatore Moulinex ad un PREZZO RIDICOLO

Moulinex è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 38% il frullatore targato proprio Moulinex che viene venduto a soli 30,99€.

Maxi offerta con sconto del 38%: frullatore elettrico Moulinex ad un prezzo bassissimo

Il frullatore elettrico Moulinex è la soluzione perfetta per emulsionare in modo facile e veloce, grazie alle sue prestazioni di miscelazione ottimali e alla potenza da 450 W che assicura un'emulsione rapida e senza grumi. Dotato di lame amovibili Zelkrom ultra resistenti, il frullatore presenta il sistema Smart Lock che garantisce una pulizia semplice e rapida.

Con il pulsante ergonomico con 2 velocità e funzione pulse, è possibile ottenere risultati personalizzati regolando facilmente la velocità in base alla consistenza desiderata o alla durezza degli ingredienti. La tecnologia tritaghiaccio trasforma il ghiaccio in neve in meno di un minuto, mentre la funzione pulse permette di preparare bevande ghiacciate con semplicità.

Il frullatore Moulinex è dotato di un vaso capiente con una capacità totale di 1.5 litri, ideale per l'intera famiglia, e di un tappo dosatore per dosare gli ingredienti in modo sicuro, semplice e preciso. Con l'etichetta Duraforce, il frullatore offre cinque punti di forza per prestazioni di emulsione durature, tra cui lame Zelkrom resistenti.

La tecnologia di ventilazione del motore è progettata per evitare il surriscaldamento e combinata con un fusibile resettabile, assicura una maggiore durata nel tempo. Con il frullatore elettrico Moulinex Blendeo è possibile ottenere risultati impeccabili in cucina.

