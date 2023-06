Prepara il tuo successo con British Council: sconti fino al 20%

Sei pronto a sfruttare al massimo le tue competenze linguistiche in inglese? L'offerta speciale di British Council per il famoso test IELTS ti permette di prepararti in modo efficace, con un ottimo sconto fino al 20% sulle migliori risorse offerte dalla rinomata organizzazione. Ma affrettati: la promozione è in scadenza.

Prepararsi allo IELTS Test diventa semplice

Lo IELTS Test rappresenta il tuo punto di riferimento per valutare le tue competenze linguistiche in inglese se desideri studiare, lavorare o immigrare in un Paese in cui si parla questa lingua. E grazie all'esperienza pluriennale di British Council nel settore dell'istruzione, questa è l'opportunità perfetta per raggiungere il punteggio desiderato.

Con l'offerta esclusiva British Council, che è anche co-creatore del Test, potrai accedere a lezioni online di gruppo e private, guidate dagli esperti, che ti condurranno verso il successo nel tuo IELTS Test. Non solo avrai la possibilità di migliorare le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione - ascolto, lettura, scrittura e conversazione - ma potrai anche imparare la grammatica e il vocabolario più utili, acquisendo una profonda consapevolezza del test e delle diverse tipologie di domande.

La flessibilità è fondamentale nella scelta del corso che meglio si adatta alle tue esigenze. Potrai decidere il tuo programma, l'insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua, garantendo un apprendimento personalizzato e su misura. Inoltre, avrai accesso esclusivo a uno "IELTS Coach" personale, che ti accompagnerà nella tua preparazione con lezioni private o di gruppo online.

Scegli tra i piani disponibili:

"Express" : ottieni consigli e strategie veloci per il test IELTS con soli 146 euro per 10 crediti classe

: ottieni consigli e strategie veloci per il test IELTS con per 10 crediti classe "Lite" : concentrati sull'apprendimento mirato e pratica intensiva prima dell'esame, risparmiando il 10% a 232 euro per 20 crediti classe

: concentrati sull'apprendimento mirato e pratica intensiva prima dell'esame, a 232 euro per 20 crediti classe "Intensive": il piano completo per una preparazione totale e personalizzata. Approfittane adesso a soli 454 euro invece di 568 euro (grazie al 20% di sconto) e ottieni 50 crediti classe

Ricorda che questa offerta è disponibile solo per un periodo limitato: hai ancora poche ore per approfittarne e rendere la preparazione al tuo IELTS Test più semplice ed efficace, trasformandola in successo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.