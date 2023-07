Prepara il test IELTS con gli esperti di British Council (offerta dedicata)

IELTS (International English Language Testing System) è un test di inglese sostenuto dagli studenti che desiderano iscriversi in un'università straniera o da chi vuole trasferirsi nel Regno Unito o in una nazione del Commonwealth per lavorare. Data la sua importanza, è fondamentale prepararsi al meglio per superarlo al primo colpo.

Una delle soluzioni migliori in tal senso è offerta dal British Council, l'organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative, che tra le altre cose si occupa anche della gestione del test IELTS. In queste ore sul sito ufficiale puoi aderire a un'offerta dedicata speciale: 30% di sconto sui corsi Lite e Intensive, con un risparmio rispettivamente di 77 euro e 170 euro rispetto al prezzo di listino.

Corsi British Council in sconto del 30% sul sito ufficiale

Il corso per il test IELTS in versione Lite è la scelta migliore per consolidare quanto già appreso in passato ed esercitarsi nella pratica. Incluse nel prezzo attività online lezioni di apprendimento da autodidatta e accesso alle sessioni in lingua inglese in diretta streaming. Tutto questo con al fianco un insegnante esperto del test IELTS.

Il pacchetto Intensive è invece il corso più completo del British Council, ideale per chi vuole ricevere una preparazione totale e personalizzata per superare il test.

Entrambi i piani offrono un webinar guidato da un docente IELTS, lezioni di gruppo e private rispettivamente da 55 minuti (1 credito) e 25 minuti (2 crediti), 3 mesi di accesso e la piattaforma Live25 per seguire live i webinar di grammatica e vocabolario tenuti da un insegnante esperto.

Grazie allo sconto del 30% ottieni il piano Lite da 20 crediti al prezzo di 181 euro anziché 258 euro. Il pacchetto Intensive da 50 crediti è invece in vendita al prezzo scontato di 398 euro anziché 568 euro. Su tutti i piani puoi usufruire del pagamento in tre rate mensili senza interessi con Klarna.

