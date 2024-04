Prepara delle ottime centrifughe e vellutate con il frullatore Moulinex ad un PREZZO REGALATO

Il frullatore elettrico Moulinex rende l'emulsione facile e veloce, grazie alla sua potenza da 450W che assicura prestazioni di miscelazione ottimali e durature. Dotato di lame amovibili Zelkrom ultraresistenti, presenta il sistema Smart Lock che garantisce una chiusura ermetica al 100%, consentendo una pulizia rapida e semplice.

Con il pulsante ergonomico con 2 velocità regolabili e la funzione pulse, puoi ottenere risultati personalizzati in base alla consistenza desiderata o alla durezza degli ingredienti. La tecnologia tritaghiaccio trasforma il ghiaccio in neve in meno di un minuto, consentendo la preparazione di deliziose bevande ghiacciate con facilità.

Il frullatore è dotato di un vaso capiente con una capacità totale di 1.5 litri, ideale per l'uso familiare, e di un tappo dosatore per dosare gli ingredienti in modo sicuro e preciso. L'etichetta Duraforce assicura cinque punti di forza per prestazioni di emulsione durature, tra cui lame resistenti, sistema di ventilazione e prodotto riparabile per 10 anni.

La tecnologia di ventilazione del motore è progettata per evitare il surriscaldamento, mentre il fusibile resettabile offre ulteriore sicurezza durante l'uso. Il frullatore elettrico Moulinex, dunque, offre prestazioni eccellenti, durata nel tempo e facilità d'uso, rendendolo un alleato indispensabile in cucina per creare emulsioni perfette e bevande deliziose.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 39% sul frullatore elettrico Moulinex che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 30,90€.