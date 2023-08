Premi esclusivi con Crédit Agricole se apri il conto

Il conto online di Crédit Agricole è gratuito e offre vantaggi unici accessibili soltanto ai nuovi clienti che aprono il conto e lo utilizzano regolarmente.

Quindi, se sei un utente che intende aprire un conto online con Crédit Agricole, ci sono davvero grandi novità per te!

Se apri il conto entro il 4 ottobre 2023, non dovrai pagare il canone di tenuta conto. Inoltre, se decidi di attivare la carta di debito Crédit Agricole Visa durante l’apertura, avrai a disposizione una miriade di premi esclusivi.

Come ottenere i premi esclusivi con il conto Crédit Agricole

Se inserisci il codice promozionale "VISA" nel modulo di apertura prima del 31/10/2023, richiedendo anche la carta Crédit Agricole Visa che non richiede alcun pagamento per i primi 24 mesi, ti verrà dato un Buono di Benvenuto Amazon.it dal valore di 50 euro.

Inoltre, se utilizzi la carta di debito Visa per effettuare acquisti online o in negozio, ti spettano altri 100 euro in buoni regalo Amazon.it sulla base dell’acquisto effettuato. Ciò trasforma ogni transazione nella possibilità di accumulare soldi.

È chiaro che, se spendi un minimo di 250 euro, hai la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 25 euro.

Allo stesso modo, se spendi almeno 500 euro, hai diritto a un buono da 50 euro, mentre se spendi 1000 euro o più ne avrai uno da 100 euro.

Il conto Crédit Agricole offre anche altri numerosi vantaggi, come la possibilità di effettuare bonifici SEPA illimitati online senza spese e prelievi gratuiti presso qualsiasi ATM Crédit Agricole.

La commissione per i prelievi in contanti da altre banche non convenzionate è di 2,10 euro, mentre per i bonifici istantanei la commissione minima è pari a 0,90 euro.

Crédit Agricole offre anche uno strumento in grado di aumentare il risparmio se affiancato al conto corrente.

Stiamo parlando del Conto Deposito, che su un deposito di minimo 10.000 euro viene applicato un tasso annuo lordo fino al 3,50%. Anche in questo caso, puoi arrivare a guadagnare 50 euro extra in Buoni Regalo Amazon.it.

