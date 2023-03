Prelievo gratis con Carta di Credito: è possibile con Carta YOU

Usare la Carta di Credito anche per prelevare contanti è possibile. Nella maggior parte dei casi, però, questo tipo di carte di pagamento prevede una commissione percentuale sull'importo prelevato rendendo, di fatto, il prelievo un'operazione particolarmente costosa, soprattutto se si ha la necessità di entrare di recuperare una somma considerevole. Solitamente, le banche applicano una commissione del 3-4% all'importo e spesso non applicano un importo massimo alla commissione.

Prelevare gratis con Carta di Credito è possibile. Basta scegliere la carta giusta. Un esempio di carta di credito con prelievo gratis è Carta YOU di Advenzia Bank. Si tratta di uno strumento di pagamento davvero completo, richiedibile anche senza l'apertura di un nuovo conto corrente e in grado di azzerare i costi tipici che caratterizzano una carta di credito. Carta YOU, infatti, ha canone zero e presenta zero commissioni su prelievo e pagamenti, anche all'estero.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto.

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita che azzera il costo del prelievo

La proposta di Advenzia Bank è unica nel suo genere. Carta YOU, infatti, non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono saldate tramite bonifico) e non presenta costi fissi in quanto il canone è pari a zero. A garantire una marcia in più a Carta YOU è, però, l'assenza di commissioni. Questa carta può essere utilizzata per pagare e prelevare senza dover pagare alcuna commissione, sia in Italia che all'estero (anche in Paesi fuori dall'area Euro). Si tratta, inoltre, di una carta Mastercard che, quindi, è accettata praticamente ovunque, sia per pagamenti in negozio che online.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale, compilare il form e attendere il responso della banca in merito all'emissione, come avviene per qualsiasi Carta di Credito. Il plafond sarà stabilito dopo l'emissione, in base ai requisiti del cliente e alle sue esigenze. Il costo, invece, è sempre azzerato. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto.

