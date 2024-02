PRECIPITA di oltre 100€ il prezzo di Electrolux Friggitrice ad Aria su eBay!

Reggiti forte, perché questa offerta è veramente oltre ogni limite: la friggitrice ad aria Electrolux da 3,5litri, che inizialmente costava 199,99€, oggi la paghi solamente 94,99€!

Se ti stai chiedendo come sia possibile, te lo spieghiamo subito: oltre ad esserci uno sconto del 50%, puoi applicare il codice sconto PSPRFEB24 per un ulteriore ribasso di 5€. Attenzione però: l'offerta è valida per poco tempo! Quindi corri subito su eBay e approfittane.

Un metodo innovativo per mangiare sano e con poco olio

Con i suoi 8 programmi di cottura preimpostati e un display LCD Touch Screen molto intuitivo e facile da comprendere, questa friggitrice ad aria Electrolux diventerà la tua migliore alleata per una cucina sana, leggera e con pochi grassi. Questo piccolo ma fondamentale elettrodomestico è ideale per fare ricette dolci e ricette salate, grazie anche a una potenza di 1500W e a una capienza massima di 3,5litri che ti permette di cucinare persino un pollo intero.

Ogni parte di questa friggitrice ad aria è removibile e lavabile in lavastoviglie, per una super igiene. La cottura ad aria ti garantisce fino al 90% di grassi in meno e fino al 50% di calore in meno rispetto alla cottura in una canonica friggitrice ad olio. Offre un modo più sano di gustare le tue fritture preferite con un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale.

Sei pronto a dare una svolta alla tua vita? La friggitrice ad aria Eletrolux Explore 6 ti aspetta a soli 94,99€ grazie al 50% di sconto e ad un ulteriore ribasso di 5€ inserendo il codice sconto PSPRFEB24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.