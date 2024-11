PowerToys 0.86: ecco tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Microsoft ha aggiornato PowerToys, la sua suite di strumenti avanzati per la personalizzazione di Windows, rilasciando la versione 0.86. Una delle novità principali è "Advanced Paste", una funzione che permette agli utenti di incollare vari tipi di contenuti in modo avanzato. Grazie a questa funzionalità, si può ora convertire direttamente un'immagine in testo e incollare elementi come file di testo, immagini in formato PNG o contenuti HTML, rendendo più flessibile e potente l’esperienza di copia-incolla.

Anche l’interfaccia utente ha subito una ristrutturazione significativa: le impostazioni sono state organizzate in modo più logico, raggruppando le diverse utility. Questo aggiornamento mira a semplificare la navigazione, migliorando l’accesso e la gestione di ciascuna funzionalità.

Sul fronte dei workspaces, Microsoft ha lavorato alla risoluzione di vari problemi legati all’avvio delle applicazioni all'interno di spazi di lavoro specifici, facilitando anche la gestione delle Progressive Web App (PWA). Questo rende più stabile l’utilizzo dei workspace, uno strumento utile per chi gestisce più attività contemporaneamente.

Ulteriori aggiornamenti

Un altro aspetto rilevante è l'aggiunta di un'opzione per attivare la telemetria. Questa opzione permette a Microsoft di raccogliere dati sull'uso di PowerToys, aiutando il team di sviluppo a identificare possibili miglioramenti futuri sulla base di feedback concreti degli utenti. La versione 0.86 ha anche apportato numerose ottimizzazioni ai moduli esistenti: Mouse Jump e Mouse Without Borders hanno ricevuto un refactoring del codice per migliorare la struttura e l'efficienza.

Le icone del modulo New+ sono state aggiornate secondo il Fluent Design, mentre Peek risulta ora più veloce e reattivo nella visualizzazione delle anteprime delle cartelle. Altre novità includono il supporto per il cirillico serbo in Quick Accent e l’adozione del Monaco Editor per l'editor di testo in Registry Preview.

La prossima release, la versione 0.87, promette ulteriori innovazioni, tra cui i nuovi moduli Zoomit di Sysinternals e File Actions Menu. PowerToys è disponibile per l'aggiornamento o il download sia dal Microsoft Store sia da GitHub.