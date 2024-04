Powerbank da 10.000mAh leggero ed ultra sottile ad un PREZZO REGALATO

Avere a disposizione un buon powerbank è di fondamentale importanza, soprattutto per chi si trova ad essere sempre in movimento e necessita di caricare sempre il proprio smartphone o i propri dispositivi. Oggi, il powerbank INIU da 10.000mAh viene scontato del 33% e viene venduto a 19,99€.

Maxi sconto del 33% sul powerbank da 10.000mAh

Il powerbank da 10.000mAh INIU rappresenta l'apice dell'affidabilità e dell'innovazione nel campo della ricarica portatile. Con una base di oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, INIU si distingue per la sua sicurezza e qualità senza compromessi, supportata da una garanzia leader del settore di 3 anni.

Con un profilo incredibilmente sottile di soli 0,5 pollici, questo powerbank supera i limiti delle batterie portatili da 10.000mAh, garantendo un'esperienza di viaggio più leggera e comoda senza sacrificare la potenza. È la scelta perfetta per gli amanti dei viaggi, offrendo abbastanza energia per un intero weekend di avventure.

INIU si distingue ulteriormente per la sua porta USB-C IN&OUT. Questa porta unica consente non solo di ricaricare il powerbank stesso in modo efficiente tramite USB-C, ma anche di caricare direttamente tutti i dispositivi compatibili utilizzando cavi USB-C, eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi.

La ricarica ad alta velocità da 3A di INIU assicura un'esperienza di ricarica rapida e efficiente. Con la tecnologia AutoFit, il powerbank identifica automaticamente la velocità ideale del dispositivo collegato, garantendo una ricarica fino al 78% in un'ora per gli iPhone e il doppio rispetto ai caricatori standard.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 33% sul powerbank da 10.000mAh per un costo finale di 19,99€.

